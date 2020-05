Chromatica de Lady Gaga será lanzado el 29 de mayo

La cantante estadounidense Lady Gaga anunció que su más reciente disco titulado Chromatica será lanzado el 29 de mayo. Cuando originalmente sería lanzado el pasado 10 de abril, fecha que tuvo que posponerse debido a la pandemia del COVID-19.

Fue a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram que la cantante pop dio a conocer la noticia junto a una fotografía que podría ser sobre otro video musical o bien, parte del arte del nuevo album.

Chromatica estaba listo para salir el pasado 10 de abril, pero Gaga decidió esperar debido a todo lo que sucede en el mundo por el COVID-19.

El primer sencillo que se desprendió del nuevo álbum fue ´Stupid Love´, publicada el 28 de febrero de 2020 aunque se había filtrado un mes antes a través de Internet.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ???? https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4