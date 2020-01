Christian Ramos derrochará pasión con Aracely Arámbula

Del 2015 a la fecha, el rostro de Christian Ramos se ha convertido en uno de los más frecuentes en la televisión. El actor participó en producciones como Lo Imperdonable, El Hotel de los Secretos y La Jefa del Campeón, pero ahora se integra a un proyecto que además de melodrama también ofrece mucha acción al espectador.

El tapatío forma parte del elenco de la segunda temporada de La Doña, serie que se estrenó esta semana en Telemundo y donde da vida a Cisco. ´´Es uno de los amantes de La Doña y él empieza cuidándola, es policía, pero después se ve envuelto en ciertos deseos carnales y sexuales, entonces el conflicto principal de él es hacer lo que es debidamente corrector ante la sociedad y la ley, y lo que le dictan sus instintos carnales´´, contó.

Ramos aseguró que Aracely Arámbula, quien nuevamente interpreta al personaje central de la historia, Altagracia Sandoval, fue una estupenda compañera de trabajo. ´´Es una mujer con una trayectoria muy respetable, que desde el día uno me dio consejos, me arropó mucho, se portó súper linda conmigo´´, expresó.

Por otra parte, Christian acaba de terminar el rodaje de Sin Hijos, ópera prima de Roberto Fiesco donde comparte créditos con Regina Blandón, Alfonso Dosal y Michelle Rodríguez. ´´Es una comedia de enredos, una historia muy redonda, muy bonita, y que creemos va a funcionar muchísimo´´, declaró.

El actor compartió que este proyecto llegó a él gracias a su participación en El Juego de las Llaves, la cual fue nominada a los Premios GLAAD. ´´Roberto fue uno de los productores de la serie y me habló directamente, y me dijo ´oye, Chris, me encantaría que hicieras este personaje que se llama Sebastián, es un profesor de taekwondo y es el padrastro de la niña protagonista. Contento de que un trabajo me llevara a otro´´, comentó el artista, quien reveló que tiene algunas propuestas para hacer teatro.