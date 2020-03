Chris Martin hizo un 'mini concierto' mediante redes ante pandemia de Covid-19

A raíz del Estado de emergencia declarado en varios países ante la propagación del Coronavirus, Chris Martin, cantante de Coldplay, ofreció una pequeña sesión de música por medio de redes sociales para acompañar y convivir con sus fans.

Aunque se dijo nervioso porque nunca lo había hecho, pidió pasar la batuta para que alguien más lo hiciera mañana y propuso a John Legend. "Quizás fue en el 9/11 fue la última vez que sentí que estábamos todos unidos", expresó quien aseguró hacer la transmisión en vivo en el canal de Coldplay para hacer algo por quienes estaban en casa.

"Hola, mi nombre es Chris, ¿esto está encendido? Sí, lo está. Estoy solo en mi casa, se supone que estaría con los otros integrantes de Coldplay, pero están atascados en diferentes países por lo que no podemos tocar juntos. Así que estoy a su servicio por los próximos 27 minutos", empezó el músico.

Acompañado por una guitarra y su teclado, interpretó temas de Coldplay como Green eyes, Trouble, Viva la vida, Clocks, además de leer algunos comentarios en donde conversó y complació a sus fans.

"Es extraño porque nadie va a ningún lado", indicó, aunque compartió que sus hijos se ven físicamente bien, pero sabe que las personas están enfermándose. "Lo mejor que se puede hacer es estar quieto, estar en casa y sin mucho pánico".

Pese a la situación, Chris se permitió algunas bromas y anécdotas, como alguna de David Bowie antes de poner su voz al cover Life on mars. En algún momento el cantante confesó sentirse distinto al no ser arropado por sus compañeros, pero continuó hasta cerrar con Fly on al mandar saludos a países como Brasil, Argentina y México, dedicándoles algunas frases en español.