Chris Evans comparte foto íntima por accidente y fans lo protegen

El actor estadounidense Chris Evans, se volvió tendencia esta tarde en redes sociales, luego de que se filtrara a redes una foto íntima suya en una historia para Instagram en la que mostró a sus seguidores el contenido de la galería de su celular.

A pesar de que el video se eliminó, la captura de la foto fue subida a redes sociales y se viralizó.

Fue entonces que los fans comenzaron a subir otras fotos del actor para confundir a los curiosos y pidieron reportar a quien compartiera la captura.

Que Chris Evans sea un famoso no quiere decir que él deje de ser una persona. Por eso y más no difundan sus nudes, ya que a ustedes no les gustaría que les hicieran lo mismo. pic.twitter.com/wHmgZ7CdG8