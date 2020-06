Chris Evans confiesa que soñaba ser Spider-Man antes de dar vida al Capitán América

Chris Evans sorprendió al mundo luego de que confesó, en una reciente entrevista, que le hubiera encantado interpretar a Spider-Man antes que al Capitán América, personaje que le dio gran fama a nivel mundial.

Sobre esto, el afamado actor, director y productor estadounidense señaló que el héroe al que soñó interpretar desde su infancia no era Steven Rogers, sino Peter Parker.

Me hubiera encantado hacer escenas como balancearme a los lados de los edificios y tratar de saltar de un edificio a otro

No obstante, Evans apuntó que no le hubiera gustado cumplir dicho deseo, debido a que no sabe si soportaría tener todo el tiempo la máscara del traje del popular Hombre Araña.

Pero hubiera odiado usar la máscara de Spider-Man. Soy muy claustrofóbico y dudo si podría haber usado ese tipo de traje completo. ¿Estar enmascarado durante horas al día en un set? ¡Prefiero mi atuendo de Capitán América, que creo que es más genial de todos modos!

Su mancuerna con Marvel

Aunque por ahora ya está cerrado el ciclo del actor en el mundo de Marvel, declaró que aún está abierto a la posibilidad de interpretar papeles de superhéroes.

Recordemos que Chris Evans le dio vida a dos personajes de Marvel. Su primer periodo ocurrió en las cintas de los Cuatro Fantásticos entre 2005 y 2007, en las que dio vida a Johnny Storm, mejor conocido como la ´Antorcha humana´.

Posteriormente, logró gran popularidad cuando aceptó ser el Capitán América, personaje que en un inicio dudó en aceptar, pero que decidió encarnar gracias a que su mamá lo alentó a hacerlo.