Chiquis Rivera termina con moretones en el rostro tras procedimiento estético

El día de ayer la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, dio un gran susto de preocupación a sus seguidores de redes sociales, después de que en un video apareciera con moretones en el rostro. ¿La golpearon?

A través de sus historias de Instagram, la cantante de 34 años apareció con el párpado morado, por lo que sus fans se alarmaron.

"No se me asusten... me hice un procedimiento debajo de los ojos", aclaró.

Chiquis contó que había acudido a una clínica estética para someterse a un tratamiento para darle vitalidad y rejuvenecimiento a sus ojos, ello provocó que algunas zonas se tornaran moradas, sin embargo, aclaró que solo durará por un corto tiempo.