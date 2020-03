Chiquis Rivera quiere hacer un himno a las mujeres con 'Las destrampadas'

La cantante estadounidense Chiquis Rivera, lanzó el tema Las destrampadas, en el que comparte créditos con Helen Ochoa y Ely Quintero, una canción que invita a las mujeres a ser divertidas, sin que eso signifique que sean indecentes. Con dicha canción la intérprete espera crear todo un himno a la feminidad.

"Yo tenía esta canción guardadita, me la mandó Erick Castillo hace cuatro años, y la tenía guardadita porque en cuanto la escuché me gustó mucho y se me hacía buena para un dueto, de hecho, la quería grabar para mi segundo disco que se llama ´Entre botellas´, pero no entró", asegura en entrevista telefónica con Notimex.

Chiquis revela que desde el inicio buscaba grabar el tema con dos mujeres, sin embargo, tuvo que esperar para lograr hacerlo con Ely Quintero y Helen Ochoa, de quienes ya conocía el trabajo, pero no eran amigas.

"Helen y yo que ya tenemos seis años de conocernos, nunca nos acercamos mucho por cuestiones de la disquera y cosas así, y ya después un día nos empezamos a enviar mensajes porque yo le agregué algún playlist mío que se llama ´Chingonas´, a ella y a Ely también y a muchas otras mujeres en nuestro género, y me empezaron a mandar mensajes directos para agradecerme por haberlas incluido y ahí empezamos a platicar", continúa.

Rivera confiesa que durante una cita para comer, le mostró a Helen el tema y fue ella quien propuso a Ely Quintero para completar el trío: "quería que, por primera vez se hiciera algo que nunca se ha hecho nuestro género, como se hace en el género urbano, pero para mí también era muy importante primero juntarnos como amigas y platicar a ver si nos hallábamos la una con la otra".

Las destrampadas es una canción de empoderamiento que le habla a las mujeres desde una perspectiva diferente a lo que reflejan muchos temas en la actualidad.

"Con esta canción eso es exactamente lo que quería hacer, obviamente me encanta empoderar a inspirar, pero siento que es otra manera de empoderar a la mujer al decir ´nos podemos divertir´, no necesariamente ser vulgares si no divertirnos, escuchar música, bailar, tomar nuestro tequilita, sin que eso tenga que decir que somos mujeres indecentes".

"La verdad espero que sí", asegura respecto a que su canción se convierta en un himno para las mujeres. "Espero que en estos momentos nos traiga un poco de alegría, no solo a las mujeres sino a todos, a los hombres también, y sí espero que se vuelva un himno que, una vez que pase todo esto que espero sea pronto, que esta sea la canción que cuando se están arreglando para salir o para ir al antro la pongan y se sientan empoderada y digan ´estoy buenota y yo puedo´, y ojalá que así sea", finalizó.