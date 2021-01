Chiquis Rivera posa en paños menores en Tulum para combatir el body shaming

Yucatán.- Luego de la polémica generada por unas fotografías que le tomó un paparazzi a Chiquis Rivera, donde se generaron muchas críticas negativas en torno al aspecto de su cuerpo, pues muchos opinaron que estaba fuera de forma, la cantante subió una serie de imágenes en las que presume su figura y afirma que está orgullosa de su cuerpo.

Fue mediante su cuenta de Instagram, que la hija de la fallecida Jenny Rivera mostró que tan orgullosa está de su figura.

"Con cicatrices, estri´as, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!"