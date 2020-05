Cher alaba el español tras "Chiquitita": es un idioma maravilloso para ayudar

"El español, lleno de vocales, es una maravilla para cantar, al contrario del inglés con palabras con muchas consonantes pegadas. Es más duro", dijo la estrella al hablar de su primera experiencia musical completamente en castellano y con un clásico a bordo.

Eso no significa, dijo, que haya sido fácil: "Usualmente saco una canción en dos horas, pero 'Chiquitita' fueron días. Soy muy perfeccionista. Hice como 20 versiones hasta que sentí que no podía quedar mejor", contó la artista desde su casa en Malibú, parte del Gran Los Ángeles, donde lleva semanas confinada.

Mom just heard CHIQUITITA

IN SPANISH"Babe It´s

BEAUTIFUL".I Said"Mom,

Go Listen In English,You´ll Understand Story."Oh

MOM Listen 2"ONE OF US".Waiting 4 reviews.I ??2 Sing????2 stand in front of?? or onstage,Take a breath & ??????COMES OUT.

AT 74 THIS IS TRULY A MIRACLE