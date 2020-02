¡Cheap Trick viene a Monterrey!

La agrupación de rock originaria de Illinois, que alcanzó la fama con temas como I Want you to Want Me, Surrender y la balada The Flame, entre muchas otras más, visitará el escenario del Showcenter Complex el próximo 22 de octubre. Liderados por Robin Zander, Rick Nielsen, Tom Petersson y Daxx Nielsen, Cheap Trick presentará sus más grandes éxitos, así como canciones de We’re All Alright!, su más reciente álbum.

Los boletos tendrán un costo de $375 a 1,075, que estarán en preventa para tarjetahabientes de un banco. A partir del 29 de febrero, se podrán adquirir en el portal Superboletos, así como taquillas del Showcenter Complex. (Con información de Agencias)