Charlize Theron y Kerry Washington protagonizan la nueva película de Paul Feig

Según el portal estadounidense Deadline, la nueva película del Director Paul Feig ya fichó a sus dos protagonistas y se trata nada menos que de las actrices Charlize Theron y Kerry Washington.

La cinta lleva por nombre The School for good and Evil, y está basado en el best seller de Soman Chanini publicada en mayo del 2013.

El papel de Theron será el de Lady Lesso, mientras que Washington interpretará a la profesora Dovey. La sinopsis oficial del primer libro de una serie de seis que ya ha conquistado a millones de lectores y ha sido traducida a 30 idiomas en todo el mundo es la siguiente:

Este año, Sophie y su mejor amiga Agatha descubrirán cómo es ser alumnas de la legendaria Escuela del Bien y del Mal, donde chicos y chicas comunes reciben entrenamiento para ser héroes y villanos de cuentos de hadas. Con sus vestidos rosas, zapatos de cristal y su devoción por las buenas acciones, Sophie está convencida de que tendrá las mejores notas en la Escuela del Bien y que, cuando se gradúe, será toda una princesa. Por otro lado, Agatha, con sus túnicas negras y deformes, un gato malvado como mascota y su antipatía por casi todo el mundo, parece estar destinada a la Escuela del Mal.

Pero cuando las dos amigas caen en el Bosque Infinito, descubren que sus destinos se trastocan: Sophie cae en la Escuela del Mal, donde debe asistir a clases de Afeamiento, Maldiciones Mortales y Entrenamiento de Secuaces, mientras que Agatha se encuentra en la Escuela del Bien, entre príncipes apuestos, bellas doncellas y clases de Etiqueta para Princesas y Comunicación con Animales. Pero ¿y si el error es en realidad la primera pista para descubrir quiénes son realmente Sophie y Agatha...? La Escuela del Bien y del Mal es un viaje épico hacia un deslumbrante nuevo mundo, donde la única manera de salir de un cuento de hadas es atravesarlo.

David Magee ('La vida de Pi') y Laura Solon ('Let It Snow') han escrito el guion de esta película que contará con la producción de Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz, Laura Fischer y Feig. Por su parte Zack Roth, Patricia Riggen y Chainani serán los productores ejecutivos.