¡Conmovedor! Así se despidieron niños de "Black Panther" con figuras de acción

Gran impacto ha dejado la muerte de Chadwick Boseman, y no solo en adultos sino también en niños, quienes están recordando a su héroe caído con memoriales de figuras de acción de The Avengers (Los Vengadores).

A través de su cuenta de Twitter, Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk y que actuó con Chadwick en las películas de The Avengers, compartió un par de conmovedoras fotografías donde se ve a dos niños escenificando el funeral de "Black Panther" con figuras de acción de Marvel y realizando el saludo de "Wakanda Forever" con sus brazos.

"Este es su poder e impacto en la próxima generación. #ChadwickForever", escribió Mark.

This is his power and impact on the next generation. #ChadwickForever pic.twitter.com/uzwaNOt8M0