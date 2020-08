Chadwick Boseman dejó una última aparición como 'Black Panther'

El actor interpretó por última vez al personaje poniendo su voz para What If...?

ESTADOS UNIDOS.- Chadwick Boseman hizo una última aparición como Black Panther en Marvel antes de morir. Según informan medios estadounidenses, Boseman interpretó por última vez al personaje poniendo su voz para What If...?, la serie de animación de Marvel Studios que se estrenará en la plataforma Disney Plus.

Se trata de una antología basada en la serie de Marvel Comics del mismo título que explora futuros y realidades alternativas que hubieran tenido lugar si los momentos importantes de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel hubieran ocurrido de manera diferente.

Está previsto que los diez episodios vean la luz a lo largo del próximo año y Black Panther estará presente en cada uno de ellos.

El actor apareció por primera vez en el Universo Marvel en Capitán América: Civil War, el filme dirigido por los hermanos Russo en 2016, el mismo año en que le diagnosticaron cáncer de colon, ya en una avanzada fase 3.

Tras el fallecimiento de Boseman, el futuro del personaje Black Panther en la pantalla grande es incierto, pues se tenía contemplada una segunda película en solitario.