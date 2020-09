Chabelo de luto: Muere la actriz que fue su primera esposa

MÉXICO.- La actriz cubana Angelita Castany, primera esposa de Xavier López, mejor conocido como 'Chabelo', murió este martes 29 de septiembre, lo confirmó la Asociación Nacional de Actores (Anda).

A través de Twitter, la Anda lamentó la muerte y envió sus condolencias a familiares y amigos de la cantante y bailarina, quien es recordada por sus interpretaciones en cine, teatro y televisión.

Aunque hasta el momento se desconoce las causas de la muerte, se informó que Castany tenía 86 años y se encontraba internada desde hace un tiempo en el Hospital Star Médica Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo a los primeros reportes, la cubana antes de su muerte recibió atención espiritual de su hija María y del padre Francisco Javier Martínez.

La periodista de espectáculos Maxine Woodside, quien confirmó la noticia aseguró que la muerte de Angelita Castany pudo ser a consecuencia del COVID-19, sin embargo esta información aún no se confirma de manera oficial.

Castany, quien llegó a México en 1960 procedente de Cuba, alternó con Celia Cruz y la Sonora Matancera en espectáculos que presentó en diversos países de Latinoamérica.

En el cine participó en películas a lado de Mauricio Garcés como "El matrimonio es como el demonio" y "Espérame en Siberia, vida mía".

También actuó junto a Resotes en "El futbolista fenómeno" y con Mario Moreno "Cantinflas" en "Por mis pistolas".

Cuando tenía 19 años, Angelita tuvo un fugaz matrimonio en su natal Cuba. Con Chabelo estuvo casada casi tres años y durante 35 años estuvo casada con el empresario italiano Cesar Portaluppi, quien falleció en 2011. A Castany le sobreviven su hija María y su nieto.

Sobre el porqué no perduró su matrimonio con Chabelo, Angelita comentó en una entrevista en 2002: "Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor".