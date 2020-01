Cesáreo Sánchez emprende una nueva faceta de su carrera como solista

Durante los últimos 37 años, Los Cardenales de Nuevo León se han mantenido como uno de los íconos más reconocidos del género norteño, a través de la historia que ha escrito el conjunto fundado por Cesáreo Sánchez, quien ahora emprende un nuevo camino en su carrera.

´´Tomé esta decisión el año pasado, lo platiqué con los muchachos, como Reynaldo (Reynaldo González) y mi hijo Chayín, les puse las cartas sobre la mesa y lo aceptaron´´, señaló el artista, quien emprenderá una nueva etapa como Don Chayo El Cardenal Mayor y su Fortaleza Norteña, en la que estará acompañado por su hijo Marcos.

´´Pero Cardenales va a seguir (existiendo), Chayín quedará al frente del grupo y yo vendré a apoyar a Marcos´´, explicó Sánchez, quien recordó que Fortaleza Norteña era uno de los lemas que acompañó a su anterior agrupación durante la década de los 90.

De esta manera, ambos conceptos seguirán trabajando con sus proyectos de manera individual, por lo que señaló que su decisión no se debió a un problema personal entre sus miembros. ´´No les pedí permiso, pero les avisé lo que iba a hacer´´, aseveró. ´´Me dieron todo su apoyo para seguir adelante con esto, y yo les dejé el nombre (de Cardenales) para que siguieran trabajando, el concepto me pertenece y no quiero que haya malentendidos´´.

Las nuevas canciones que acompañarán a Don Chayo el Cardenal Mayor y su Fortaleza Norteña se darán a conocer a lo largo del año, además de prometer que buscarán ofrecer un concierto del concepto, al público regiomontano en el futuro.