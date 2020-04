'Cecilia Romo es una guerrera, quiere vivir' Claudia Edelman, su hija

La actriz mexicana Cecilia Romo, quien hace algunos días fue trasladada a terapia intensiva por encontrarse grave de COVID-19, continúa en lucha contra el virus y permanece estable luego de una transfusión de sangre que recibió.

Claudia Edelman, hija de la famosa, habló con Notimex acerca de la salud de su madre: "Le tuvieron que hacer transfusión de sangre, la respuesta ha sido muy fuerte, las oraciones las sentimos, sabemos que mamá está recibiendo esa energía muy grande", expresó.

Además, reveló que ha habido un avance en torno a su salud: "La situación clínica de mamá es estable, si está en estado crítico, pero estable, lleva ocho días desde que entró a terapia intensiva, después de dieciséis días de estar en el hospital en la sección de COVID-19, la pasaron allá, pero ya hicieron un cambio al verla mejor", explicó.

"Al ver mejoría generalizada, tanto en su oxigenación, como en sus funciones vitales, hicieron un cambio, le quitaron la ventilación de en prono, que es bocabajo para sentarla, para saber si podía aguantar y estar bocarriba, aguantó bien, pero sus pulmones todavía no están lo suficientemente fuertes, entonces nos acaban de avisar que la van a pronar otra vez", añadió Claudia.

"En realidad todas estas son buenas noticias porque, el que lleve tanto tiempo estable y que cada vez sus signos vitales vayan mejor, es un indicio positivo y eso nos deja ver muy claramente quién es Cecilia Romo, es una guerrera, esa luchadora que quiere vivir, una vez más cambió de ruta, le dio un giro a todo", continuó.

Claudia también expresó su aflicción por no poder acompañar a su mamá: "Yo no pude viajar a México, sigo en Nueva York y no pude conseguir el medicamento para llevarle, es imposible llevarlo de Estados Unidos por los vuelos y las restricciones, tanto en las fronteras como en las aerolíneas, entonces tristemente no he podido ir a México", declaró.