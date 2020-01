'Cats' podría perder más de 70 millones de dólares

El cálculo de la pérdida puede ser mayor si no genera por lo menos 40 millones de dólares en Estados Unidos y 60 en el resto del mundo

La película Cats recibió, desde su estreno, fuertes críticas que avecinaban un fracaso que ahora se confirma en la taquilla, en la que podría perder como mínimo 71 millones de dólares.

De acuerdo al sitio de New York Post, que cita fuentes de los estudios de filmación, la cinta de los gatos se enfila al fracaso del año. El cálculo de la pérdida puede ser mayor si no genera por lo menos 40 millones de dólares en Estados Unidos y 60 en el resto del mundo.

Estas cifras, dice el medio, tienen en cuenta el costo de la producción, de 90 millones, más 155 millones de marketing.

A pesar de ser una película plagada de estrellas, que incluye a Judi Dench, Taylor Swift, Jason Derulo y otros, el público no conectó con la historia creada por Andrew Lloyd Webber; hasta el momento el filme lleva recaudados cerca de 40 millones de dólares a nivel mundial.

En contraste, el musical de Broadway, en el que se basa la cinta, ha recaudado más de cuatro mil millones de dólares. Aunque no es el fracaso más sonado de The Universal, si representa un golpe que no estaba previsto.