Cartucho de ´Super Mario Bros.´ se convierte en el más caro del mundo

La casa de subastas Heritage Auctions puso en subasta un cartucho de ´Super Mario Bros.´ de 1985 el cual fue vendido a 114 mil dólares equivalentes a dos millones 500 mil pesos, convirtiendo al videojuego en el más caro de la historia.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19