Carta de Vincent Van Gogh y Paul Gauguin es subastada en 5mdp

Una carta escrita por Vincent van Gogh y Paul Gauguin que describe visitas a burdeles y discute el futuro del arte fue vendida en una subasta por 210.600 euros (poco más de5 millones 280 mil pesos).

La carta fue comprada el pasado martes 16 de junio en París, Francia, por la Fundación Vincent van Gogh, que la exhibirá en su museo en Ámsterdam.

Los artistas escribieron la carta al pintor francés Emile Bernard a fines de 1888, durante su estadía en la ciudad francesa de Arlés, donde la fundación también tiene un museo.

La carta, escrita una semana después de que el francés Gauguin llegó a la casa de Van Gogh en Arlés, cuenta a Bernard sobre sus discusiones respecto al arte y su trabajo.

News! Van Gogh Museum acquires letter from Van Gogh and Gauguin.

At an auction at Drouot in Paris yesterday afternoon, the Vincent van Gogh Foundation acquired a singular letter written by Vincent van Gogh. Read the press release: https://t.co/WaLdA07jV8 pic.twitter.com/hf2o2VQraZ