Carmen Sarahí puso en alto a México durante la actuación de Frozen 2 en los Oscar

La cantante Gisela cantó en "castellano" y la mexicana Carmen Sarahí lo hizo en "español" durante la actuación musical en la 92 edición de los Óscar a cargo de Idina Menzel, que interpretó el tema "Into the Unknown", perteneciente a la película "Frozen 2".

Así fue cómo la Academia de Hollywood decidió especificar el lenguaje en el que cantaban las artistas, que ponen voz a las canciones del personaje de Elsa y que fueron invitadas para acompañar a Menzel sobre el escenario del Teatro Dolby.

Gisela presta su voz a Elsa en la versión española del filme, mientras que Carmen Sarahí lo hace en la versión latinoamericana.

Las otras artistas aparecieron en las versiones de "Frozen 2" en Dinamarca, Tailandia, Alemania, Japón, Noruega, Polonia y Rusia.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS