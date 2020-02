Carmen Sarahí, cantante mexicana, cumplirá el sueño de presentarse en los Oscar

El próximo domingo 9 de febrero, ´Frozen 2´ tendrá un momento único en la 92 edición de los Premios Oscar, pues la ceremonia reunirá a las "Elsas" del mundo en un show especial en vivo.

Nueve actrices de doblaje que interpretan al personaje de Elsa en distintas versiones internacionales de la película estarán presentes sobre el escenario junto a Idina Menzel (voz en inglés de Elsa) y la cantante Aurora.

En representación de la versión en español para Latinoamérica de ´Frozen 2´, la intérprete mexicana Carmen Sarahí será parte del espectáculo.

A su vez, participarán las versiones de la película en danés, alemán, japonés, noruego, polaco, ruso, tailandés y español de España. En esta edición de los premios, la canción "Into The Unknown", que forma parte de la banda de sonido de la película y está interpretada en inglés por Menzel y Aurora, está nominada a Mejor Canción Original. La versión en español de la canción, "Mucho Mas Allá", interpretada por el exitoso cantante español David Bisbal, suena en los créditos finales de FROZEN 2 en las versiones dobladas de la película para Latinoamérica y España.

La actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí definió como un sueño ser parte de los premios.

"¡Si, es oficial! Este domingo estaré interpretando junto a Idina Menzel desde los Oscars. Dreams come true (Los sueños se hacen realidad)", compartió la actriz mexicana, quien ahora participa en el montaje teatral Hoy no me puedo levantar mismo del que se ausentará por este fin de semana y al que regresará luego de su presentación este domingo 9 de febrero.

Horas después, la actriz compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que destacó: "Me cuesta creer que mi sueño se ha cumplido de la manera más inesperada y en un momento crucial e importante tanto para la humanidad como para las mujeres. Siento todo su amor y lo abrazo y lo guardo para cobijarme el domingo en ese escenario tan icónico. Vamos Mucho más allá".