Carlos Said interpreta a un personaje de carne y hueso en Como Tú no hay Dos

Después de interpretar al hijo del líder de un cártel que acude a una escuela para jóvenes de clase alta en Like, La Leyenda, Carlos Said está feliz porque en Como Tú no Hay Dos, telenovela que inicia el lunes 24 de febrero a las 20:30 horas por Las Estrellas, tiene la oportunidad de dar vida a un personaje más cercano a la realidad y con el que muchos se podrán identificar.

En la producción de W Studios y Lemon Studios, el actor encarna a un taxista llamado Luis Ramírez, papel que se ve envuelto en un triángulo amoroso. ´´Es un chavo muy echado para adelante, es alguien que no sabe decir a veces no a las personas por miedo a que se sientan o pueda herir sus sentimientos, entonces él quiere verlos sonreír a todos, aunque creo que ese también puede ser su gran defecto porque no se puede tener felices a todos´´, comentó.

El artista, quien en un par de días cumplirá 22 años, compartió que está disfrutando mucho realizar un personaje que es un poco más grande que él. ´´Yo cuando hice el casting dije que tenía 24, entonces yo creo que me la compraron porque me dejé la barba y entonces también tuve que subir alrededor de cinco kilos de masa muscular para verme ya más grande y aparentar la edad´´, expresó.

Said aseguró que la audiencia generará mucha empatía con las diferentes historias que forman parte de la telenovela que protagonizan Adrián Uribe y Claudia Martín. ´´Yo creo que es la vida realmente cómo se está viendo ahorita en la clase social baja, media y alta. Lo que vive la gente, cómo trabaja, cómo sale adelante, sus problemas del día a día´´, declaró.

Con respecto a su faceta como cantante, Carlos indicó que por el momento se encuentra en pausa.

´´La música me trató bastante bien, saqué dos sencillos que fueron muy bien recibidos, pero ya estaba a punto de cumplir un año sin regresar a lo que es mi pasión, que es actuar´´, señaló. ´´No lo estoy abandonando, me gustaría sacar un sencillo si se presta la oportunidad´´, agregó.