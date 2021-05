Carlos Rivera graba a dueto con leyendas

Para Carlos Rivera grabar duetos con sus artistas favoritos, esos que él escuchaba de niño, es un sueño hecho realidad que se cristaliza en su nuevo disco Leyendas.

El material incluye duetos grabados en físico con José Luis Perales, José Luis Rodríguez "El Puma", Franco de Vita, Raphael y Gloria Estefan; también están Roberto Carlos y Omara Portuondo, con quienes grabó a la distancia.

Y, gracias a la tecnología, se escuchará a Mercedes Sosa, José José, Rocío Dúrcal, Luis Eduardo Aute y Armando Manzanero. Además se retomaron las grabaciones hechas con Juan Gabriel y Camilo Sesto, para sus respectivos discos.

"Fue el primer artista que aceptó cantar en este álbum y el primero que en cuanto aceptó dijo ´mándenme la canción´, y a los pocos días me llamó y me dijo ´Carlitos ya grabé la canción, ¿cuándo nos vemos? Vamos a comer comida yucateca´, y me duele en el alma no haber podido verlo después de eso", recordó.