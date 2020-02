Carlos Rivera es infiel a Cynthia Rodríguez con... ¿un hombre?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han convertido en una de las parejas del medio mas queridas, sin embargo, un rumor ha surgido en las redes el cual podría terminar con su noviazgo.

Fue Jorge Carbajal, quien mediante su canal de Youtube ´Productora 69´, aseguró existen pruebas del cantante engañando a la conductora durante su estancia en una playa mexicana con un hombre.

"Me enteré que Carlos Rivera hace no mucho tiempo, hace unas semanas anduvo de viaje en una playa de México, en una playa muy bonita de esas que tienen a la orilla del mar fraccionamientos muy exclusivos (...) pues resulta que fue con alguien que no era Cynthia Rodriguez, que lo acompañó y la pasaron increíble, la pasaron muy bien, muy agusto, la playa para ellos solos, nos abrazamos, nos encueramos, nos envolvemos en la arena...todo lo que se imaginen que pudo pasar en la playa, pues pasó", aseguró el comunicador.

Por su parte, también reveló que el fotógrafo posteriormente vendió las imágenes a una revista siendo un anónimo quien protegiera al interprete de ´Recuérdame´ negociando la cancelación de la publicación.