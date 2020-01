Carlos Fonseca vive reto en ´Hoy No Me Puedo Levantar´

Para Carlos Fonseca formar parte de la que podría ser la última temporada de Hoy no me Puedo Levantar es gran motivo de felicidad. ´´Ya había tenido la oportunidad de trabajar con Alex Gou anteriormente cuando hicimos Billy Elliot y en cuanto me enteré que iban a reponer la obra dije ´oigan, tengo que estar ahí, por favor invítenme´´´, contó.

El actor compartió que originalmente había hecho la audición para el personaje de Colate, pero terminó quedándose con otro papel. ´´Un par de semanas después del proceso de casting me dijeron ´oye, te queremos para Guillermo´´´, relató. ´´Es un personaje que reta constantemente, alejado a todo lo que he hecho en mi carrera, por eso me cuesta explorarlo un poco más, al construirlo desde cero´´, señaló.

Fonseca aseguró que trabajar con Belinda y Yahir, los protagonistas de la nueva temporada, ha sido todo un placer. ´´Yahir es un tipazo tiene toda la onda, está súper comprometido, es muy generoso tanto dentro como fuera de escena, y Belinda es una chica bella en todos los sentidos, de verdad´´, expresó. La puesta en escena tendrá su estreno en la CDMX el 31 de enero y próximamente llegará a Monterrey y Guadalajara.

