Cardi B sube foto de sus pechos a Instagram, aparentemente fue una equivocación

Nueva York.- El día de ayer, la rapera neoyorquina Cardi B causó gran revuelo en las redes sociales luego de haber subido por error una selfie en donde aparecen en primer plano sus pechos, debido a que esto fue accidental, se apresuró a borrar el video pero ya había sido demasiado tarde, pues algunos le lograron sacar capturas de pantalla.

Por increíble que parezca, ante la filtración de esta video, muchos internautas hicieron burla del tamaño de los pezones de la cantante, pues les pareció que tenían un diámetro bastante prominente en comparación con otras fotografías de ella en topless que ya llevan tiempo circulando por la red.

Este breve video que Cardi B subió a su cuenta de Instagram, fue luego de haberse pasado de copas tras una fiesta que ofreció por su cumpleaños 28.

Pese a que en un principio, se sintió muy molesta por su error, aclaró que tras recordar cuando fue stripper, la situación se volvió más tibia debido a que entendió que no debía de avergonzarle su cuerpo.

Debido a las escasas restricciones que existen en Twitter, usuarios de dicha plataforma se abalanzaron a publicar y compartir la imagen de los pechos de esta cantante.

En numerosas ocasiones, la gente hizo burdas comparaciones con alimentos como hot cakes, rebanadas de salami e incluso algunas piezas de repostería.

How it started How it's going#CardiB pic.twitter.com/9TkVIrgbKq