Captan a Eiza González besando a Timothée Chalament en Los Cabos

LOS CABOS.- Al parecer la actriz Eiza González, ha encontrado otra vez el amor y ha despertado la envidia de miles en el mundo, pues todo indica que está saliendo con Timothée Chalamet.

La mexicana y el franco-estadounidense fueron vistos este fin de semana en Cabo San Lucas, México. Fotos que circulan en redes sociales sociales confirman que entre ellos hay más que una amistad, pues en una de ellas se les ve besándose.

La guapa Eiza conquistó al actor de Call me by your name, quien hasta hace unos meses salía con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.