Cantante Elán organiza fiesta para chica que fue plantada por sus amigos

La cantante Elan le armará una fiesta en grande a Diana, la joven que fue plantada por sus amigos en su cumpleaños.

La joven organizó una mega fiesta para sus amigos donde contrató DJ, hot dogs y compró alcohol, pero solo fueran 3 personas, y se volvió viral en la plataforma de Tik Tok, donde aparece triste y sentada en un rincón.

La cantante Elán se dio cuenta de esto y dijo que la buscaría y contactaría para acordar una fiesta "nivel mundial" como revancha con famosos invitados, menos los que no asistieron con ella a la primera fiesta.

"¡LISTO! Ya hablé con ella. Y si se le antoja el año que entra le armamos un fiestón locochón nivel fin del mundo. TODOS están invitados, menos los que NO llegaron a su fiesta de este año. POR OJETES (sic)", agregó.

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. ?? Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter? https://t.co/kiF3TaMF20