Camilo ¡Está en su momento! fue galardonado en el Grammy Latino

COLOMBIA.- El colombiano Camilo, una de las voces latinas más populares, ganador del Latin Grammy a la Mejor Canción con su tema Tutu y nominado a los Grammy 2021 con su disco Por primera vez, asegura que para él la honestidad es el "vehículo para volar alto".

"La honestidad es con lo que yo trabajo y lo que se ve reflejado en mis canciones. No hago cosas por puro marketing, sino desde los sentimientos más sinceros que tengo en cada momento, por eso estoy orgulloso. Mi género es la honestidad y eso ha hecho que los premios que recibo sean mejores", explica el cantante sobre su nominación al Grammy a Mejor Álbum Latino de Pop o Urbano.

Camilo Echeverry ha dado un gran salto en su carrera desde que ganara el concurso de talentos Factor X de su país en el 2007. Años más tarde compondría canciones para artistas como Juanes, con Pa dentro; el famoso Sin pijama, de Becky G, o El clavo, de Maluma y Prince Royce.

Gracias a su canción Tutu en colaboración con Pedro Capó y al álbum Por primera vez, el colombiano no sólo ha obtenido discos de Diamante, Platino y Oro en diferentes países, sino también fue nominado en los Latin Grammy 2020 en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año (obtuvo el galardón), Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Pop, y ahora ostenta su nominación a los Grammy de EUA.

"Cuando me enteré no podía creerlo, desde chiquito veía los premios, nunca me imaginé estar nominado. Para mí es todo un regalo, pero sobre todo lo es para mi familia y mi esposa. Mis padres remaron tanto para que yo pudiera dedicarme a esto, que es todo un sueño", afirmó el yerno del también cantante Ricardo Montaner.