En distintos medios se replicó una entrevista en la cual el cantante de origen colombiano dice no saber quien fue la cantante Selena.

Camilo es criticado en redes sociales por no conocer a Selena Quintanilla

El interprete de "Tu tu", Bebé y Favorito, se convirtió en tendencia al viralizarse un video en el cual el cantante desconoce por completo la figura de la fallecida cantante Selena Quintanilla.

En el video de la entrevista de la plataforma Buzzfeed, el cantante de 26 años es sometido a distintas dinámicas, entre ellas escuchar canciones de diferentes artistas.

En la dinámica acertó al escuchar una canción de Daddy Yankee, Anuel, Billy Ray Cyrus y hasta de Carlos Rivera; sin embargo, en el momento que sonó la canción de la llamada "Reina del Texmex" argumentó que no la conocía e incluso su cara cambió por completo.

"No, no sé quién es... No ni idea, nunca la escuché", dijo al escuchar la canción "Techno cumbia" de la fallecida cantante.

Después de esto, el cantante originario de Medellín bromeó acerca de su error e incluso hizo alusión a su relación con la actriz Eva Luna.

"No sé de Selena, pero sé de Eva Luna", dijo el joven cantante.

Como era de esperarse, los fans de la cantante originaria de Corpus Christi no tardaron en reaccionar de manera incrédula ante la respuesta del cantante, pues afirmaron hasta cantantes de otros países reconocen el legado de Selena en el ámbito musical.

Increíble como un cantante latino como Camilo no sabe quien es "Selena Quintanilla", mientras una artista pop como Katy Perry si sabe quien es y además ha dicho que Selena es un ángel ?? pic.twitter.com/lE31qC0XGC — D?VID ?? (@Davherr_) February 4, 2021

El cantante no ha emitido respuestas respecto a cual fue la situación por la que desconoció la existencia de quienes algunos pensaban tenía influencia en su música.