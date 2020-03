Camila Sodi, sospechosa de coronavirus y se niega a hacerse la prueba

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana Camila Sodi reveló que podría estar infectada de Covid-19, sin embargo, no se realizará la prueba.

La sospecha de Sodi proviene del hecho de que uno de sus amigos más cercanos resultó positivo tras realizarse una prueba, por lo que asume que ella y su familia también lo están.

En un breve video, la actriz explicó que pese a la alta probabilidad, decidió no someterse a las pruebas debido a que no presenta síntomas y prefiere dejar el espacio para que alguien en estado más grave pueda hacerse el test.

"No vale la pena irnos a hacer la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque hay pocas pruebas y hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que esté en riesgo la gente mayor".

Finalmente manifestó que se la pasará "encerrada" en su casa.

Camila Sodi convivió con un amigo que testeó positivo en Coronavirus pic.twitter.com/7ygqAD1Ji5 — Mister137 (@ElMister137) March 19, 2020