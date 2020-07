Buscan a Naya Rivera, actriz de 'Glee', tras desaparecer en un lago en el sur de California

La actriz de "Glee" Naya Rivera está desaparecida en un lago en el condado de Ventura, California, al norte de Los Ángeles. Su hijo de cuatro años fue encontrado sólo en un bote rentado.

El miércoles por la noche, la Oficina del Sheriff del condado de Ventura dijo que estaban buscando una posible víctima de ahogamiento en el lago Piru.

"La persona desaparecida en Lake P[i]ru ha sido identificada como Naya Rivera, 33, de Los Ángeles...", tuiteó la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra