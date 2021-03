Buscan talento joven

Una ventana para el talento es la que se abre con La Voz Kids, que hoy inicia temporada de 10 capítulos y que se transmitirán a través de la señal de Azteca Uno.

Belinda, Mau & Ricky, María José y Camilo, fungirán como coaches en esta edición, con la encomienda de lograr que los niños se integren a sus equipos para desarrollar sus habilidades y obtener el triunfo.

"Imagínate lo que van a sentir los niños cuando volteemos la silla y comencemos a luchar por tenerlos en nuestro equipo", destaca María José.

La gran motivación para los coaches es tener la oportunidad de trabajar con niños, pues es una forma de reconocerse en ellos, por lo que tienen que aplicar técnicas especiales para el manejo de las emociones y compartirles su conocimiento.

"Tengo buen manejo y soy bueno hablando con ellos, así que voy a usar esas habilidades", resaltó Mau.

"Hay que tener otro tacto y un lenguaje muy especial, lo último que quieres es lastimar el corazón de los niños. Soy súper sensible y estoy segura que me voy a enamorar de ellos y voy a quererlos a todos en mi equipo.

"Me identifico mucho, yo empecé mi carrera a los 7 años, así que me va a dar mucha emoción, y seguramente habrá alguna niña con la que me identifique y diga, ´así era yo de chiquita´", expresó Belinda. La cita para disfrutar del primer capítulo de La Voz Kids es a las 19:30 horas por Azteca Uno.