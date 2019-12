Busca nieto de Jack Nicholson un lugar en Hollywood

Aunque incursionó en la dirección, pero sus principales ingresos los ha obtenido por el modelaje, Duke Nicholson parece que encontró su vocación en el mundo de la actuación.

Después de participar en Nosotros, una de las cintas más vistas en el año que termina, ya se espera que llegue a las salas cinematográficas Dreamland, que dirigió Nicholas Jarecki. Por lo pronto Duke, deja ver que explota cualquier oportunidad de exposición al aparecer en la portada de Norman Fucking Rockwell, el más reciente disco de Lana del Rey, cantante de quien es muy amigo.

Hasta ahora Duke, quien tiene 20 años, ha buscado oportunidades con sus propios recursos y su capacidad interpretativa tal como lo hizo al presentarse en el casting para ganarse algún personaje en una cinta de terror dirigida por Jordan Peele, quien ignoraba que ese chico que previamente había elegido para su reparto era el nieto de Jack Nicholson.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, el joven actor tiene un cortometraje que rodó en su etapa de director; sin embargo, este material no ha sido exhibido, y por lo que dejó ver, no tiene planes de buscar espacios para que sea apreciado.

Igualmente, Duke Nicholson se caracteriza por hablar poco de la relación que mantiene con su abuelo, el temperamental "Jack Torrance", de El resplandor y sólo compartió en dicha entrevista que pasaron juntos el Día de Acción de Gracias y que cuando están juntos hablan poco de la actuación.