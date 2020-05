Burger King se hace tendencia por polémica publicación

Burger King es una de las cadenas de comida rápida más importantes de EUA, sin embargo, rápidamente se volvió tendencia debido a una respuesta en Twitter.

Todo comenzó cuando un usuario cuestionó a la empresa: ´necesito saber, ¿cuál es su canción favorita de Taylor Swift?´, a lo que la cuenta contestó: ´una que habla sobre su ex´.

El post levantó la furia de miles de seguidores de la cantante asegurando que el comentario fue en tono burlón e incluso acusaron a Burger King de misoginia.

Los hechos se volvieron ´trend´ en redes sociales con el #burgerkingisoverparty, en donde internautas afirman no volverán a consumir en el establecimiento, sin embargo, otros dicen solo fue un comentario con humor que es algo que hace falta en los duros tiempos durante la contingencia.

#BurgerKingIsOverParty

Por favor, no es tan malo, no esta haciendo un chiste sobre que ella tuvo muchos novios, sino que esta haciendo un chiste sobre que muchas de sus canciones son sobre sus ex's, lo cual, quieran o no, ES VERDAD

Yo tambien amo a Taylor, pero no exageren tanto pic.twitter.com/owQvJPisUY