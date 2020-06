¡Bunbury se reinventa!

Enrique Bunbury, uno de los referentes del rock en español, experimenta de nuevo con los sonidos electrónicos en su nuevo trabajo, su décimo álbum de estudio.

Posible, es un disco "tremendamente personal", que incluye una decena de canciones en las que el artista se muestra mucho más directo que en trabajos anteriores.

"Posible habla de las posibles versiones de uno mismo que dejamos pasar y de las infinitas versiones de uno mismo que nos esperan en el futuro", explica el cantante. "Nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Este es un disco muy importante para mí, es tremendamente personal.

"Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy", afirma el exvocalista de Héroes del Silencio.

Sobre el sonido de este trabajo, Bunbury puntualiza: "No lo considero como un disco de música electrónica en absoluto". Sin embargo, reconoce que, aunque con "mucha menos programación de lo que parece", tiene "más sintetizadores" que sus trabajos anteriores y "mucho trabajo de diseño de sonido y de postproducción".