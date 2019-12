BTS se une a la Fórmula E para aumentar conciencia sobre el cambio climático

Con el propósito de crear conciencia sobre el cambio climático y la contaminación del aire, el grupo de pop surcoreano BTS, considerado uno de los más influyentes en la industria musical, promoverá los beneficios de los vehículos eléctricos.

BTS se unirá a la serie de carreras callejeras ABB FIA Formula E Championship, como embajador mundial, para ayudar a promover los beneficios de los automóviles eléctricos y la función que desempeñan en la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con el sitio del semanario Variety.

"Tanto la Fórmula E como BTS esperan inspirar a la próxima generación y millones de jóvenes fanáticos para abrazar la energía limpia y convertirse en futuros conductores de vehículos eléctricos", comentó Jamie Reigle, director ejecutivo de Fórmula E.

"BTS ha cultivado una base de fanáticos comprometidos que es muy apasionada por los problemas sociales y compartimos un deseo común de crear conciencia sobre la amenaza del cambio climático", señaló.

El directivo reconoció que al asociarse con BTS ampliarán su propósito de acelerar la adopción de vehículos eléctricos en una audiencia juvenil global, ante un escenario en el que la contaminación del aire presenta el mayor riesgo ambiental para la salud humana.

El sitio web señaló que Leonardo DiCaprio, Diane Kruger y Orlando Bloom, entre otras personalidades, formaron parte en carreras anteriores de E-Prix, y ahora con el grupo juvenil promoverán la sostenibilidad y el movimiento eléctrico.

Global Superstar @BTS_twt are teaming up with Formula E as global ambassadors to shine a light on important social issues and raise awareness of climate change ? pic.twitter.com/R2T6767lg4