BTS estrena video oficial de 'ON´; se vuelve tendencia mundial

La banda surcoreana realizó el lanzamiento del MV oficial de "ON", encuentra aquí la letra de la canción en español

BTS encendió las redes sociales tras el lanzamiento de su MV oficial de "ON", tema del séptimo álbum Map of the soul: 7.

El videoclip del grupo K-pop se volvió tendencia mundial con los hashtags #ONVIDEOPARTY, #ONMusicVideo y #BringItON en Twitter.

A menos de 20 minutos de su estreno en YouTube ha superado 4.3 millones de visualizaciones y 600mil likes.

"ON" de BTS en español

No puedo entender lo que dice la gente

¿A quién debo seguir?

Si se toma un paso, una huella crecerá

¿Dónde se despierta de su sueño?

De todos modos Seúl de nuevo Nueva York o París

El despertar

Vistazo a mis pies, mira hacia abajo

Una sombra que me parece

Es sacudiendo

O mi dedo pequeño del pie

No se puede tener miedo.

No va a estar bien

Pero yo sé

flujo torpe que

Volar con el viento negro

Hey na na na

Usted tiene que volver loco a estar loco

Hey na na na

mí todo tirar a estos dos mundos

Hey na na na

no me puede mantener pulsada primo que sabe que estoy un luchador

Una hermosa prisión de pie

Encuentra mí y voy a vivir con ya

(Eh-oh)

Traer el dolor oh sí

(Eh-oh)

Obtener en, traer el dolor oh sí

Lluvia ser Pourin '

Cielo siguen cayendo

Todos los días oh na na na

(Eh-oh)

Traer el dolor oh sí

Trae el dolor

Todo será mi sangre y carne

Trae el dolor

Sin miedo, que sepa cómo

Respirar por una pequeña

Esa es mi oxígeno y la luz en la oscuridad

El poder de las cosas que me hacen edad

Incluso si caigo, despertar de nuevo gritar

Incluso si caigo, despertar de nuevo gritar

Siempre que hicimos

Incluso si mis rodillas tocan el suelo

A no ser enterrado

Que sólo va a ser que ocurra

Ganar sin importar lo x3

Lo que usted diga que

Me importa un uhh x 3

Hey na na na

Usted tiene que volver loco a estar loco

Hey na na na

mí todo tirar a estos dos mundos

Hey na na na

no me puede mantener pulsada primo que sabe que estoy un luchador

Una hermosa prisión de pie

Encuentra mí y voy a vivir con ya

(Eh-oh)

Traer el dolor oh sí

(Eh-oh)

Obtener en, traer el dolor oh sí

Lluvia ser Pourin '

Cielo siguen cayendo