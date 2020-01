BTS estrena 'Black Swan', donde reflexiona sobre su relación con la música

La banda BTS liberó el sencillo ´Black Swan´, de su nuevo álbum ´Map of the soul: 7', el cual se presentará oficialmente en febrero, pero ya esta disponible en diversas plataformas de streaming.

El video fue realizado por YongSeok Choi (Lumpens) con una coreografía de danza contemporánea de la MN Dance Company de Eslovenia.

A unas horas de la publicación del videoclip en Youtube alcanzó los 6 millones de visualizaciones (cifra en aumento).

El hecho de que en el vídeo no aparezcan los miembros de BTS hace pensar que esta era atraerá más influencias artísticas para la banda.

La canción Black Sawn está coescrita por RM, inspirada en la cita de una bailarina estadounidense Martha Graham, "Un bailarín muere dos veces, una vez cuando dejan de bailar, y esta primera muerte es la más dolorosa".

Según la banda, Black Swan ve a BTS 'sumergirse profundamente en su interior como artistas y enfrenta las sombras que una vez escondieron': 'La canción expresa sus temores de que algún día la música ya no podrá moverlos ni tocarlos. Sin embargo, en el momento en que se encuentran cara a cara con el Cisne Negro, se ven afectados por una comprensión paradójica de que la música es todo lo que tienen. Es una confesión de un artista que realmente ha aprendido lo que la música significa para sí mismo'.

Junto con el lanzamiento de Black Swan en plataformas de streaming, echamos un vistazo a la obra de arte para el nuevo álbum. Cuenta con un gran '7' en negros y azules sobre un fondo blanco a cuadros.

La canción recién lanzada ha hecho que el ARMY esté más emocionado que nunca. El álbum completo "MAP OF THE SOUL: 7" saldrá el 21 de febrero, y el video musical del sencillo principal se lanzará el 28 de febrero.

Por otra parte, la banda surcoreana se presentará el 28 de enero en el programa The Late Late Show with James Corden para presentar su nuevo sencillo.



Thrilled to announce @BTS_twt returns to the #LateLateShow on January 28 to perform "Black Swan"! pic.twitter.com/1oNVIxsgQx