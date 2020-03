BTS decayó entre las listas de los más escuchados

Tras obtener la primera posición durante su semana de estreno, la producción discográfica Map of the Soul: 7, de la agrupación surcoreana de kpop BTS, cayó hasta el lugar número 11, dentro del periodo que comprendió del 28 de febrero al 5 de marzo; el álbum mantiene los temas ON, Black Swan y UGH!, como los más populares.

De acuerdo con la lista publicada por Rolling Stone, el cuarto álbum de estudio de BTS decayó entre los 200 álbumes más escuchados, tras el estreno del material discográfico de artistas como Bad Bunny, Lil Baby, James Taylor y G Herbo, además del mejor posicionamiento de los discos de Justin Bieber, Roddy Ricch, Post Malone y A Boogie wit da Hoddie.

Con 129.3 mil unidades de álbum vendidas, My turn, de Lil Baby y colocó temas como Live off my Closet, Heatin Up y Commercial, entre los más populares; en tanto que YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), de Bad Bunny, se hizo del lugar número dos de los 200 álbumes con mejor recepción dentro de los primeros días de marzo.

Lanzado el 28 de febrero, American Standard, de James Taylor, ocupa la posición número tres, toda vez que PTSD, de G Herbo, se hizo de la posición número cuatro; otros álbumes que figuran en los primeros lugares son Please Excuse me for Being Antisocial, de Roddy Ricch, con el puesto cinco; Changes, producción de Justin Bieber, en el número seis; y F8, de Five Finger Death Punch, con el número siete.

Hollywood´s Bleeding, producción de Post Malone obtuvo la posición número ocho, mientras que el lugar nueve recayó en Still Flexin, Still Steppin, de Youngboy Never Broke Again; con más de 24 mil unidades de álbum vendidas, Artist 2.0, de A Boogie wit da Hoddie, se colocó en el lugar número 10 de los 200 álbumes mejor escuchados del 28 de febrero al 5 de marzo.