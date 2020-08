¡BTS hace historia en televisión!; presenta 'Dynamite' por primera vez

ESPECIAL.- A pesar de que el mundo aún enfrenta al COVID-19, MTV llevó a cabo los Video Music Awards en su edición 2020 contando con la presentación de BTS, agrupación que presentó por primera vez en televisión su más reciente sencillo 'Dynamite'.

La cadena estadounidense de vídeos compartió el inolvidable momento en que los chicos surcoreanos conquistaron a millones de personas.

Esta noche BTS ha conseguido los premios a "Mejor Vídeo K-POP", "Mejor Grupo" y el "Moon Person"

?? @BTS_twt is taking home the Moon Person for Best Pop at this year's #VMAs! ? pic.twitter.com/vfNyLM3ikU