Britney Spears acudirá a la corte para pedir el fin de la tutela de su padre

El caso judicial por la tutela de Britney Spears, de 39 años, sigue su curso. Una de las últimas actualizaciones es que la madre de la estrella del pop, Lynne Spears, pidió a los abogados de Jamie Spears, padre de la cantante, que devolvieran a su hija parte de los honorarios cobrados.

Lynne presentó un documento judicial asegurando que el dinero percibido por estos letrados es "sustancialmente inapropiado", según la revista People. Al parecer, el equipo legal cobró USD 890.000 por cuatro meses de trabajo.

En la audiencia en el tribunal de sucesiones el martes, los abogados informaron al tribunal sobre varias mociones y cuestiones contables relacionadas con la tutela. Se fijó una audiencia separada para abordar esos asuntos para el 14 de julio.

La tutela ha sido el foco de atención renovada desde que se publicó en febrero "Framing Britney Spears", un documental sobre el caso. La doctora dio voz a los fanáticos de Spears que han planteado preguntas sobre si las órdenes de la corte han sido lo mejor para ella.

Spears respondió al documental el mes pasado, diciendo en Instagram que estaba "avergonzada" por él.

"No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron", escribió. "Lloré durante dos semanas y bueno.... ¡¡¡Todavía lloro a veces !!!! "