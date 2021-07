Britney Spears pide disculpas a sus fanáticos por fingir estar bien

Britney Spears abrió su corazón a los fans vía Instagram, luego de haber solicitado al juez que lleva su caso, la abolición del tutelaje, que ejerce su padre sobre ella desde hace 13 años. La cantante se disculpó por “fingir todo este tiempo que estaba bien”.

“Pido disculpas por fingir que he estado bien durante los últimos dos años, lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que me pasó”, dijo la cantante. Spears, que en los últimos años ha utilizado Instagram como única vía de contacto con sus seguidores, publicó una imagen con una cita atribuida a Albert Einstein sobre cuentos de hadas, algo que considera que ha estado transmitiendo al público.