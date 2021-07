Britney Spears llamó al 911 un día antes de su cita en la corte

Estados Unidos.-Una nueva investigación realizada por el periódico New Yorker reveló que la cantante Britney Spears llamó al 911 para denunciar el abuso de su tutela una noche previa a dar su testimonio el 23 de junio.

"Los miembros del equipo de Spears comenzaron a enviarse mensajes de texto frenéticamente. Estaban preocupados por lo que Spears podría decir al día siguiente y discutieron cómo prepararse ", relataron Ronan Farrow y Jia Tolentino, autores de la investigación.

Según el texto, la llamada a emergencias que la intérprete de Womanizer realizó quedó sellada por ser parte de una investigación en curso, aunque en California y el condado de Ventura, donde vive la estrella del pop, suelen ser públicos los registros telefónicos.

En su declaración del 23 de junio, Spears se opuso a que su audiencia sea privada.

"Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida. Siento que debería ser una audiencia pública; todo el mundo debería escuchar lo que tengo que decir", expresó la cantante. Y agregó: "Mi papá y cualquier persona involucrada en esta tutela, y mi administración, quienes jugaron un papel muy importante en castigarme, deberían estar en la cárcel".

También dijo que¬†fue medicada contra su propia voluntad y que tampoco tiene permitido formar una familia. "Tengo un DIU en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque porque no quieren que tenga más hijos", denunció.