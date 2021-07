Britney Spears pide su libertad y ver a su familia en la cárcel

Estados Unidos.- El día para verse una vez más ante la corte llegó para Britney Spears, pero sin duda esta no fue una cita como las pasadas, pues la cantante busca en esta ocasión a toda costa volver a tener el control de su vida.

Ante la juez Benny Penny, Britney reveló que el grado de explotación del que ha sido victima desde el 2008 es incalculable, e incluso comparó la tutela de su padre con tráfico sexual.

"Hacer que cualquiera trabaje contra su voluntad, quitarle sus posiciones, la tarjeta de crédito y prácticamente todo... en California lo único comparable a esto es la trata o tráfico sexual", señaló la interprete de 'One more time'.

Spears, de 39 años también sorprendió a todos, al revelar sus deseos de tener un hijo y no poder hacerlo, pues afirmó cuenta con un método para evitar los embarazos que no le es posible retirar de su cuerpo por culpa de su padre.

"Tengo un DIU en mi cuerpo, en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para que me lo saque", afirmó Britney.