Brilla el K-Pop y el poder latino en los EMAs

La edición número 27 de la gala de los Europe Music Awards (EMA) de MTV, convocó el talento de estrellas con shows desde diversos puntos del planeta, su reparto de premios fluyó hacia dos vertientes musicales, el talento latino y el K-Pop.

El mayor número de trofeos ha ido a manos de BTS, el gigante mundial surgido de Corea del Sur: Mejor canción por Dynamite, Mejor grupo, Mejores fans y Mejor directo online, un acto de justicia ya que el streaming de pago se reveló con ellos como una alternativa millonaria a falta de conciertos en vivo. En duda quedará el porqué el septeto no actuó en la ceremonia.

Europa se dejó seducir por el ritmo de los originarios de Medellín, Colombia, Maluma y Karol G, quienes fueron dos de los protagonistas de la gala con sus esperadas actuaciones, el primero desde una terraza con vistas de rascacielos para su gran éxito Hawái y la segunda acompañada de motociclistas y coches de estilo vintage de los años 60 para interpretar Bichota.

Además, la de 2020 ha sido la primera ceremonia en la que se ha entregado un galardón al Mejor artista latino, que ha ido a manos de la colombiana, acreedora también de la mejor colaboración por su tema Tusa junto a Nicki Minaj.

"Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento súper orgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo, porque aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos", afirmó Karol en su discurso.

Lady Gaga, quien partía como máxima favorita con siete candidaturas, ha materializado el premio a Mejor artista, mientras que el premio a Mejor video ha sido para Dj Khaled por Popstar, su canción con Drake. Entre los números musicales se incluyeron las actuaciones de Doja Cat, Little Mix, Alicia Keys, Sam Smith, entre otros. Además, se anunció que Budapest será la ciudad que en 2021 albergará los premios.