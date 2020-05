¿Brad Pitt y su nueva novia Alia Shawkat?

California.- El famoso actor estadounidense, Brad Pitt fue visto acompañado de una mujer 25 años menor que él y quien al parecer se trata de su nueva pareja.

Se trata de la actriz Alia Shawkat, mejor conocida por su personaje de Maeby en la serie "Arrested Development".

De acuerdo con medios internacionales, Alia va con frecuencia a visitar a Brad Pitt para cenar pizza, hamburquesa, o ver una película, pasando por alto las reglas de confinamiento en California.

Incluso el pasado sábado 18 de abril, la actriz decidió saltarse el confinamiento y celebrar su cumpleaños número 31 en la casa de Brad, en Los Ángeles.

Brad Pitt sees Alia Shawkat 'plenty' for pizza dates during self-isolation because she lives 10 minutes away... just like ex Angelina Jolie. actress Alia Shawkat who was photographed leaving the star's residence last week; seen on April 28 pic.twitter.com/Z2ePUCaU5y