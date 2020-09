El albañil que se parece a Brad Pitt y arrasa en redes sociales

Brad Pitt continua siendo tendencia después de su reencuentro con Jennifer Aniston, pero ahora porque en los últimos días por el parecido de un albañil inglés que se aparece al famoso actor.

Nathan Meads, de 34 años, quien es originario de Oxford, Inglaterra, a arrasado en Instagram por su gran parecido con Brad Pitt, tanto así que su vida cambio por completo.

La primera vez que Nathan se dio cuenta de su "atractivo", fue hace más de 10 años, cuando fue abordado por un par de extraños se le acercaron porque pensaron que se trataba del galán de Hollywood.

Señala que no puede acudir a algún lado sin que alguien le pregunte si es el famoso actor o para pedirle una foto.

Desde entonces ha sabido aprovechar el parecido y en sus redes sociales se ofrece para asistir a eventos como el doble de Brad Pitt, donde llega a cobrar de 500 a 1000 libras. Además también se ha unido a la popular plataforma Only Fans, donde sube contenido explícito.

En Instagram suma casi 15 mil seguidores y se hace llamar "Brad Pitt look alike", que traducido significa "el doble de Brad Pitt".

Meads explicó que se ha dejado crecer un poco la barba para parecerse más a Pitt, pero más allá de eso no. Aun así, él mismo no ve el parecido que tiene con el actor, aunque todo el mundo se lo diga.

La fama que ha llegado a obtener lo llevó a separarse de la madre de sus hijas, quien no aguanto que cada que salían alguien los abordara, sobre todo mujeres que lo alagaban y le pedían fotos.

"Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos", narró Nathan.