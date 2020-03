Bon Jovi y el Príncipe Harry lanzan nueva versión de 'Unbroken'

Una nueva versión del tema Unbroken fue lanzada por Bon Jovi, en colaboración con el príncipe Harry el pasado viernes, una unión que tiene como finalidad apoyar los Juegos Invictus que organiza el duque de Sussex, una competencia paralímpica de veteranos.

El tema fue grabado el pasado mes de febrero en los estudios de Abbey Road, en donde ambos incluso simularon la famosa portada del famoso disco de The Beatles, cruzando la calle. Unbroken fue lanzada en 2019 y se escribió para el documental estadounidense To Be of Service, aunque esta nueva versión apoyará a la competencia impulsada por Harry.

"Gracias por lo que has hecho para poner el foco sobre esto. Es lo que estás haciendo, de verdad. Me inspiré para escribir una canción a partir de eso. Es conmovedor, su deseo de servir y lo que dieron, y lo que sacan de su canto", dijo Jon Bon Jovi, según reportan medios internacionales.

Los Juegos Invictus acoplan diferentes disciplinas del deporte como vóleibol sentado o baloncesto en silla de ruedas, y se crearon para apoyar a los enfermos o heridos. Hace algunos días se anunció que, debido a la propagación del COVID-19, los juegos pospondrán su realización hasta mayo o junio de 2021.

"Esta fue una decisión increíblemente difícil de tomar para todos nosotros y estoy muy agradecido con todos los que han trabajado tan duro durante las últimas semanas para tratar de encontrar cualquier alternativa para intentar llevar a cabo estos juegos de una manera diferente, de una manera segura", expresó Harry mediante un video.