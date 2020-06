Black Eyed Peas cantan en español con "Translation"

"Yo soy medio mexicano y medio nativo americano, will.i.am nació en el este de Los Ángeles y creció con muchos mexicanos casi toda su vida y apl.de.ap es de Filipinas, así que siempre hemos estado inspirados y rodeados de música latina", dijo Taboo en una videollamada reciente con The Associated Press a propósito del lanzamiento del álbum al que definen como una muestra de pop urbano latino.

"Aunque nos encanta el hip hop y ese fue el estilo de nuestros primeros álbumes, siempre hemos tenido influencias latinas. Con este álbum queríamos celebrar y rendir homenaje a todos estos artistas increíbles, crear vibras y poner la cultura en el mapa", agregó Taboo.

Can you feel it? Our new album TRANSLATION is now available worldwide ?? Official music video for FEEL THE BEAT w/ @maluma out now on @youtubemusic ?? Watch now. #BEPTranslation



Stream: https://t.co/SrFy8q169P

Watch: https://t.co/RCs2BtfOUV pic.twitter.com/Byyr108cdG